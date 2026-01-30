Тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, - ISW
Оголошений президентом США Доналдом Трампом тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення дронів і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що тимчасовий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони.
"Російські війська зможуть накопичити арсенали дронів і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі", - йдеться у звіті.
В ISW зазначили, що Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню в рамках когнітивної війни, намагаючись показати готовність до домовленостей, водночас відкидаючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.
Енергетичне перемир'я
Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.
При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.
