ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, - ISW

П'ятниця 30 січня 2026 09:19
UA EN RU
Тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оголошений президентом США Доналдом Трампом тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що тимчасовий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони.

"Російські війська зможуть накопичити арсенали дронів і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі", - йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню в рамках когнітивної війни, намагаючись показати готовність до домовленостей, водночас відкидаючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.

При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві