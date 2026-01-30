Тижневий мораторій на удари по Україні може бути вигідний Росії, - ISW

Оголошений президентом США Доналдом Трампом тижневий мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню в рамках когнітивної війни, намагаючись показати готовність до домовленостей, водночас відкидаючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

"Російські війська зможуть накопичити арсенали дронів і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що тимчасовий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.

При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.