"Енергетичне перемир'я" у минулому: РФ поновила атаки на енергосистему України

"Енергетичне перемир'я" закінчилось і Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у кількох областях.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу .

"Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак", - сказав він.

У Києві та Київській області фіксується дефіцит потужностей - повернення столиці до погодинних графіків відключень відбудеться, коли робота енергосистеми стабілізується.

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях", - розповів Некрасов.

Він наголосив, що працівники обленерго відновлюють пошкоджені лінії у цілодобовому режимі.

"В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - зазначив заступник міністра.