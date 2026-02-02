ua en ru
"Енергетичне перемир'я" у минулому: РФ поновила атаки на енергосистему України

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 11:39
"Енергетичне перемир'я" у минулому: РФ поновила атаки на енергосистему України Фото: через ворожі удари є знеструмлення у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

"Енергетичне перемир'я" закінчилось і Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у кількох областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу.

"Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак", - сказав він.

У Києві та Київській області фіксується дефіцит потужностей - повернення столиці до погодинних графіків відключень відбудеться, коли робота енергосистеми стабілізується.

"Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях", - розповів Некрасов.

Він наголосив, що працівники обленерго відновлюють пошкоджені лінії у цілодобовому режимі.

"В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків", - зазначив заступник міністра.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня американський лідер Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від обстрілів Києва та інших міст. За його словами, глава Кремля на це погодився.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пізніше підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, проте лише до 1 лютого.

Водночас аналітики зазначили, що мораторій на удари Росії по Україні може бути вигідний Кремлю для накопичення дронів і ракет.

Зазначимо, вчора, 1 лютого, росіяни атакували дроном службовий автобус з шахтарями на Дніпровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, така ж кількість постраждали.

