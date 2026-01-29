ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін погодився тиждень не бити по Києву, - Трамп

США, Четвер 29 січня 2026 19:26
UA EN RU
Путін погодився тиждень не бити по Києву, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна не бити по Києву протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", - сказав президент США.

За його словами, російський диктатор погодився це зробити.

Енергетичне перемир'я України та РФ

Нагадаємо, 29 січня у російських пабліках поширили інформацію про те, що країні-агресорці нібито заборонили завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Пізніше з'явилися повідомлення про дію такої ж заборони й на удари по російській території.

Засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев написав, що, схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін.

При цьому в українських Telegram-каналах зауважили, що остаточне рішення щодо припинення ударів по енергетиці між країнами наразі відсутнє, і закликали всіх українців бути пильними.

Водночас віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба сьогодні заявив, що росіяни можуть завдати нового удару. З цієї причини всі служби в Україні, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до морозів.

Зазначимо, Financial Times нещодавно писало, що Україна та США готуються запропонувати країні-агресорці енергетичне перемир'я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.

Видання зазначило, що йдеться про пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергетичних об'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві