УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям: чи є альтернатива

П'ятниця 30 січня 2026 12:03
UA EN RU
УЗ обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям: чи є альтернатива Фото: "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Таке рішення прийняли через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначили, що рішення про обмеження руху ухвалили моніторингова команда та диспетчери з міркувань безпеки. Є пошкодження залізничної інфраструктури, однак завдяки запровадженим обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Залізничники разом з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організували підмінні автобусні трансфери. Пасажирів поїздів №37/38 Київ - Запоріжжя та №85/86 Львів - Запоріжжя доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя об’їзним шляхом. Його у компанії назвали більш безпечним.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та повідомленнями від поїзних бригад. Також необхідно звертати увагу на push-сповіщення в застосунку УЗ.

Компанія наголошує, що посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Рух за звичним маршрутом планують відновити після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 30 січня тимчасово скасували та змінили рух низки приміських поїздів через безпекову ситуацію. Частина рейсів не курсуватиме, ще для одного поїзда скоригували маршрут.

РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" вводить тимчасові обмеження руху поїздів через посилення ворожих атак: змінює маршрути, організовує пересадки через електрички й автобуси та попереджає про можливі затримки, особливо у прифронтових регіонах.

Укрзалізниця Запоріжжя Атака дронів Поїзди
