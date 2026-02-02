"Целенаправленных ударов не было". Зеленский сообщил, работает ли энергетическое перемирие

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на неделю прекратить обстрелы Киева и других украинских городов. По словам Трампа, глава Кремля согласился на такое предложение.

Впоследствии пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ к энергетическому перемирию, однако отметил, что оно действует только до 1 февраля.

В то же время аналитики отмечали, что временный мораторий на удары по Украине может быть выгодным Кремлю для накопления ракет и дронов.

Отметим, что 1 февраля российские войска атаковали дроном служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате удара погибли 12 человек, еще столько же получили ранения.

Обстрелы железной дороги

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на направлении Днепр - Запорожье. Такое решение приняли из-за атак на объекты железнодорожной инфраструктуры и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов.

В частности, в течение последних дней российские дроны нанесли не менее семи ударов по железнодорожным объектам на территории Украины.

Кроме того, в Конотопе враг уже второй день подряд атакует гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов БпЛА повреждены пути, станционная территория, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, а также возникли пожары.