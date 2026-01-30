ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російські дрони за добу сім разів ударили по залізниці: рух між Дніпром і Запоріжжям обмежено

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 20:39
UA EN RU
Російські дрони за добу сім разів ударили по залізниці: рух між Дніпром і Запоріжжям обмежено Фото: "УЗ" обмежує рух поїздів на Дніпропетровщині через удари РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські дрони за останню добу завдали сім ударів по об’єктах залізниці в Україні. Через атаки рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям тимчасово обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та публікацію в Telegram "Укрзалізниці".

"Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах", - зазначила Свириденко, назвавши атаки на залізницю свідомим терором.

За її словами, протягом останніх 24 годин ворог здійснив 7 ударів дронами по залізничних об’єктах, зокрема на станції Синельникове.

Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні будівлі. На щастя, постраждалих немає.

Через загрозу безпеки "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди із Запоріжжя відправляються з Дніпра, пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусами", - уточнила прем'єрка.

Понад добу під ударами

За інформаціїєю "УЗ", вже понад добу російські дрони атакують залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині. Через пошкодження Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Запоріжжя, організувавши пересадку пасажирів у Дніпрі.

Повітряна тривога в регіоні триває вже 16 годин. Внаслідок атак пошкоджено рухомий склад, колії, електромережу та службові будівлі, постраждалих немає.

Обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям зберігаються. Усі поїзди, що мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра, а пасажирів вечірніх рейсів доставляють автобусами Запорізької ОВА. Через пересадки можливі затримки.

Зокрема, поїзд №731 Дніпро - Київ вирушив із затримкою 48 хвилин і вже надолужує графік. Актуальний час прибуття пасажирам повідомляють поїзні бригади після відправлення.

В "Укрзалізниці" просять стежити за оголошеннями на вокзалах, інформацією від поїздних бригад та пуш-сповіщеннями в застосунку.

РФ атакує залізницю

Раніше Росія вже неодноразово завдавала системних ударів по залізничній інфраструктурі України. Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області, де російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

Вже 11 січня, внаслідок нічних обстрілів РФ знову постраждала залізнична інфраструктура. Поранення отримали працівники “Укрзалізниці”, а десятки поїздів були змушені курсувати із затримками та за зміненими маршрутами.

Також, внаслідок атаки російських дронів на пасажирський поїзд у Харківській області загинули шестеро людей. Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).

Паралельно "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів та тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення на Харківщині. Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Російська Федерація Юлія Свириденко Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський
Росія переорієнтувала удари на логістику під час "енергетичного перемир’я", - Зеленський
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві