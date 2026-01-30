Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші дати

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але лише до 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа. Прессекретар Кремля зауважив, що таке рішення було ухвалено "для створення сприятливих умов для переговорів". Варто зазначити, що після закінчення енергетичного перемир'я Україну накриють морози до -28 градусів: Фото: карта погоди в Україні на 2 лютого (meteo.gov.ua) Фото: карта погоди в Україні на 3 лютого (meteo.gov.ua) Фото: карта погоди в Україні на 4 лютого (meteo.gov.ua)