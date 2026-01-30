ua en ru
Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші дати

Росія, П'ятниця 30 січня 2026 12:26
UA EN RU
Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші дати Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але лише до 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням президента США Дональда Трампа.

Прессекретар Кремля зауважив, що таке рішення було ухвалено "для створення сприятливих умов для переговорів".

Варто зазначити, що після закінчення енергетичного перемир'я Україну накриють морози до -28 градусів:

Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші датиФото: карта погоди в Україні на 2 лютого (meteo.gov.ua)

Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші датиФото: карта погоди в Україні на 3 лютого (meteo.gov.ua)

Енергетичне перемир'я: у Путіна підтвердили згоду з Трампом, але назвали інші датиФото: карта погоди в Україні на 4 лютого (meteo.gov.ua)

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, в четвер, 29 січня, в соцмережах поширили інформацію про нібито зупинку обстрілів РФ української енергетичної інфраструктури. Росіянам нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві та області, а також інших регіонах України.

Водночас зʼявилася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Стверджувалось, що це пов’язано із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. За його словами, глава Кремля відповів згодою.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією. Він зазначив, що це питання обговорювалось в Абу-Дабі, і додав, що розраховує на виконанні домовленостей.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

