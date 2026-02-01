Росія два дні поспіль тероризує Конотоп: що там відбувається
Росія два дні поспіль дронами атакує об'єкти залізниці у Конотопі на Сумщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"Це вже не перший цілеспрямований удар по цивільному транспорту цього тижня. Росія атакувала дроном поїзд "Укрзалізниці", внаслідок чого чотири людини загинули просто у вагоні", - наголосив Кулеба.
За його словами, другий день поспіль ворог також б’є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини.
В Конотопі серія ударів безпілотниками пошкодила колії, територію станції, ремонтний цех та адміністративну будівлю локомотивного депо, виникли пожежі.
До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. Працівники перебували в укриттях, тому жертв серед персоналу вдалося уникнути.
"Це не випадкові удари, а системний терор проти цивільної логістики", - підкреслив міністр.
Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу.
Фото: під ударами РФ цивільна логістика України (t.me/OleksiiKuleba)
Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши 90 ударних безпілотників із п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих дронів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Ми писалм, що в Дніпрі внаслідок удару ворожого БПЛА сталося влучання в приватний будинок, що призвело до загибелі двох людей - чоловіка та жінки.
Також в ніч на 31 січня російські війська атакували Україну 85 ударними дронами з трьох напрямків. Українська ППО збила 64 безпілотники противника.
Водночас було зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 різних локаціях.