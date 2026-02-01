Росія два дні поспіль тероризує Конотоп: що там відбувається

Росія два дні поспіль дронами атакує об'єкти залізниці у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Це вже не перший цілеспрямований удар по цивільному транспорту цього тижня. Росія атакувала дроном поїзд "Укрзалізниці", внаслідок чого чотири людини загинули просто у вагоні", - наголосив Кулеба.

За його словами, другий день поспіль ворог також б’є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини.

В Конотопі серія ударів безпілотниками пошкодила колії, територію станції, ремонтний цех та адміністративну будівлю локомотивного депо, виникли пожежі.

До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. Працівники перебували в укриттях, тому жертв серед персоналу вдалося уникнути.

"Це не випадкові удари, а системний терор проти цивільної логістики", - підкреслив міністр.

Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу.

Фото: під ударами РФ цивільна логістика України (t.me/OleksiiKuleba)