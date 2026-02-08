ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйноване обладнання

Полтавська область, Неділя 08 лютого 2026 12:12
UA EN RU
Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйноване обладнання Фото: Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у ніч на 8 лютого вдарила дронами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Є влучання, зруйноване обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.

Читайте також: Росія вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині

За даними глави ОВА, у Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків дронів, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.

"Уночі Росія знову вдарила по об’єктах Групи на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали", - повідомили у "Нафтогазі".

На місці працюють підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.

Зазначається, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" з початку року.

"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", - додали в компанії.

Фото: наслідки удару РФ по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з РСЗВ опинився Корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.

Також російські війська атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим скасовано низку рейсів.

На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.

У Львівській області вранці лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

