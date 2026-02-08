Росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйноване обладнання
Російські війська у ніч на 8 лютого вдарила дронами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Є влучання, зруйноване обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича та ДСНС.
За даними глави ОВА, у Миргородському районі внаслідок прямих влучань та падіння уламків дронів, на кількох обʼєктах одного з підприємств виникли займання. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає.
"Уночі Росія знову вдарила по об’єктах Групи на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Найголовніше - люди не постраждали", - повідомили у "Нафтогазі".
На місці працюють підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.
Зазначається, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти "Нафтогазу" з початку року.
"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", - додали в компанії.
Фото: наслідки удару РФ по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона. Під масованим ударом з РСЗВ опинився Корабельний район міста. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки.
Також російські війська атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим скасовано низку рейсів.
На світанку 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.
У Львівській області вранці лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.