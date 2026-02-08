На Львівщині лунали вибухи: "Шахеди" атакували критичну інфраструктуру

У Львівській області вранці 8 лютого лунали вибухи на тлі атаки "Шахедів". Російські війська намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - повідомив Козицький.

За його словами, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби.

Перед цим глава ОВА попереджав що вибухи в області - це робота сил ППО по ворожих безпілотниках.

А Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів у напрямку Львова.