Россия ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: разрушено оборудование
Российские войска в ночь на 8 февраля ударили дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Есть попадания, разрушено оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича и ГСЧС.
По данным главы ОВА, в Миргородском районе в результате прямых попаданий и падения обломков дронов, на нескольких объектах одного из предприятий возникли возгорания. Пожары ликвидированы, пострадавших нет.
"Ночью Россия снова ударила по объектам Группы на Полтавщине. Есть попадания, зафиксированы разрушения оборудования. Самое главное - люди не пострадали", - сообщили в "Нафтогазе".
На месте работают подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки.
Отмечается, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" с начала года.
"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - добавили в компании.
Фото: последствия удара РФ по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине (t.me/dsns_telegram)
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.
Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из РСЗО оказался Корабельный район города. В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.
Также российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим отменен ряд рейсов.
На рассвете 8 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.
Во Львовской области утром раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Российские войска пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.