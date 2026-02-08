Россия ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: разрушено оборудование

Российские войска в ночь на 8 февраля ударили дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Есть попадания, разрушено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича и ГСЧС .

По данным главы ОВА, в Миргородском районе в результате прямых попаданий и падения обломков дронов, на нескольких объектах одного из предприятий возникли возгорания. Пожары ликвидированы, пострадавших нет.

"Ночью Россия снова ударила по объектам Группы на Полтавщине. Есть попадания, зафиксированы разрушения оборудования. Самое главное - люди не пострадали", - сообщили в "Нафтогазе".

На месте работают подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки.

Отмечается, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" с начала года.

"Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - добавили в компании.

Фото: последствия удара РФ по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине (t.me/dsns_telegram)