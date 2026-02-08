Нічний обстріл Херсона: росіяни вдарили з РСЗВ по житлових кварталах, є поранені
Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у соцмережах.
Під масованим ударом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) опинився Корабельний район міста.
Вибухи пролунали близько півночі, коли більшість мешканців уже перебували у власних оселях.
"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона", - йдеться в офіційному повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки:
-
86-річна та 44-річна херсонки: госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми (контузії), спричинені потужними вибухами.
-
76-річна жінка: отримала допомогу від медиків безпосередньо на місці події. Від госпіталізації постраждала відмовилася.
Зазначимо, що обстріли житлових масивів Херсона з лівого берега Дніпра залишаються щоденною загрозою.
Наразі на місцях "прильотів" працюють екстрені служби, документуючи чергові воєнні злочини РФ проти мирних українців.
Місцева влада закликає мешканців бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки під час нічних обстрілів.
Атака по Україні в ніч на 7 лютого
Нагадаємо, що в ніч на 7 лютого російські війська здійснили потужну повітряну атаку, поєднавши запуск ракет та безпілотників.
За даними офіційних заяв, по Україні було випущено понад 400 ударних дронів та близько 40 ракет різних типів. Основним фокусом стали об’єкти енергетичної інфраструктури. При цьому росіяни змінили логіку ударів по енергетиці України.