Нічний обстріл Херсона: росіяни вдарили з РСЗВ по житлових кварталах, є поранені

Пізно ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре атакували мирне населення Херсона.

Під масованим ударом з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) опинився Корабельний район міста. Вибухи пролунали близько півночі, коли більшість мешканців уже перебували у власних оселях. "Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона", - йдеться в офіційному повідомленні. Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеня важкості отримали три жінки: 86-річна та 44-річна херсонки: госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми (контузії), спричинені потужними вибухами.

76-річна жінка: отримала допомогу від медиків безпосередньо на місці події. Від госпіталізації постраждала відмовилася. Зазначимо, що обстріли житлових масивів Херсона з лівого берега Дніпра залишаються щоденною загрозою. Наразі на місцях "прильотів" працюють екстрені служби, документуючи чергові воєнні злочини РФ проти мирних українців. Місцева влада закликає мешканців бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки під час нічних обстрілів.