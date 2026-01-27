ua en ru
РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині

Львівська область, Вівторок 27 січня 2026 15:20
UA EN RU
РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині Фото: РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Ульяненко

Вранці у вівторок, 27 січня, РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Нафтогазу".

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на об'єкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", - розповів голова правління компанії Сергій Корецький.

Він зазначив, що це уже п’ятнадцятий ворожий удар по об’єктах критичної інфраструктури "Нафтогазу" з початку січня.

Обстріл Львівщини 27 січня

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни вдарили безпілотниками по об’єкту інфраструктури у Бродах Львівської області. Внаслідок атаки загорілися нафтопродукти, через що над містом поширився густий дим і відчувався різкий запах.

Місцева влада закликала жителів зачинити вікна та двері, а також обмежити пересування вулицями.

Після атаки у місті відбулося засідання комісії ТЕБ і НС. За її результатами було вирішено припинити навчальний процес в школах 27- 28 січня і перевести заклади освіти на дистанційне навчання. Також планують створити чергові групи у дитсадках.

Крім того, у селі Смільне, що входить до Бродівської громади, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі.

Зазначається, що якість повітря погіршилася через атаку ворожого безпілотника. Наразі ситуація є контрольованою, радіаційний фон перебуває у нормі.

Громадянам з хронічними захворюваннями дихальної або серцево-судинної систем рекомендують залишатися вдома або виходити на вулицю в масці. Крім того, місцевим мешканцям радять тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.

