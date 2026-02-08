Дрони летіли з п'яти напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

У ніч на 8 лютого Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 7 лютого до ранку 8 лютого росіяни атакували 101 ударним дроном типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - Рф. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.