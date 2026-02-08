Війська РФ атакували спальний район Краматорська: є жертви та руйнування

На світанку російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Краматорська.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби, фахівці встановлюють остаточні наслідки обстрілу та масштаби руйнувань.

Також пошкоджено щонайменше сім багатоповерхових будинків.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

За інформацією начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, близько 05:00 російські війська вдарили по одному зі спальних районів міста.

Удари по Краматорську

У вересні минулого року російські війська завдали авіаудару бомбами ФАБ-250 по центру Краматорська. Внаслідок атаки постраждали 19 людей, пошкоджено 35 багатоповерхових будинків, кілька навчальних закладів, адміністративні будівлі, банк і магазини.

Також окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, а також втретє за тиждень обстріляли вітрову електроустановку поблизу міста.

Російські війська активно використовують безпілотники для ударів по Краматорську та прилеглих районах. Зокрема, 24 жовтня вони намагалися атакувати дронами пасажирський поїзд, однак безрезультатно.

23 жовтня в Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін - їхній автомобіль був навмисно уражений російським безпілотником.

Крім того, увечері 11 січня цього року окупанти знищили міську котельню, яка забезпечувала теплом один із мікрорайонів, через що керуюча компанія була змушена зливати воду з тепломереж.