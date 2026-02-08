ua en ru
Росіяни вночі вдарили по залізниці на Чернігівщині: скасовано низку рейсів

Чернігівська область, Неділя 08 лютого 2026 10:33
Росіяни вночі вдарили по залізниці на Чернігівщині: скасовано низку рейсів Фото: росіяни вночі вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 8 лютого атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим скасовано низку рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Читайте також: "Укрзалізниця" терміново скасовує два поїзди на 8 лютого

У компанії повідомили, що приміське та регіональне сполучення в Чернігівській та Сумській областях зазнає тимчасових змін: сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом та Бахмачем.

Через знеструмлення затримувалися поїзди №66 Київ - Суми та №114 Ужгород - Харків. Обидва вже фактично надолужили відставання.

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ у Харківській області й надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд там забезпечують автобуси.

А у Запорізькій області діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

Нагадаємо, в одному з прикордонних регіонів України тимчасово змінюється схема пасажирських перевезень. Коригування пов'язані із заходами безпеки і зачіпають як залізничне, так і автобусне сполучення.

