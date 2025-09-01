Росія готує нові інформатаки на Україну: у ЦПД назвали мету ворога

У першій половині вересня Росія активізує пропагандистські кампанії проти України. Основна мета - дискредитація гарантій безпеки та переговорного процесу, спрямованих на підрив довіри до міжнародної підтримки Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.
Інформзагрози на першу половину вересня 2025 року:
У ЦПД зазначили, що основний акцент російські пропагандисти робитимуть на дискредитації теми безпекових гарантій: поширюватимуться твердження про їх "фіктивність" та нібито неспроможність Заходу їх забезпечити. Мета таких інформаційних атак - підірвати міжнародну підтримку України.
Зокрема, з огляду на формат "коаліції рішучих", який активно обговорюється серед західних союзників як механізм гарантій безпеки для України, російська пропаганда націлюватиметься на дискредитацію цієї ініціативи.
Кремлівські пропагандисти розповсюджуватимуть дезінформацію про нібито внутрішні розбіжності серед учасників коаліції, штучність формату, залежність від США та відсутність дієвих зобов’язань.
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.
Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Гарантії безпеки будуть повністю підкріплені зобов'язаннями США.
Днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.