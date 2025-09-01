Росія готує нові інформатаки на Україну: у ЦПД назвали мету ворога

Інформзагрози на першу половину вересня 2025 року:

Дискредитація гарантій безпеки та переговорного процесу. Навчання "Захід-2025" у білорусі та маніпуляції довкола них. Кампанія з дискредитації рішення уряду України щодо виїзду молоді за кордон. Кампанія про "масові репресії в Україні". Кампанія з просування антиукраїнських настроїв у Польщі. Нагнітання страхів щодо можливих проблем з опаленням та енергетикою взимку. Кампанія про "український тероризм" у контексті ударів по нафтопроводу "Дружба". Пропаганда довкола Східного економічного форуму-2025. Розпалювання інформаційної кампанії напередодні виборів у Молдові та Чехії. Парад у Пекіні та маніпуляції довкола події.

У ЦПД зазначили, що основний акцент російські пропагандисти робитимуть на дискредитації теми безпекових гарантій: поширюватимуться твердження про їх "фіктивність" та нібито неспроможність Заходу їх забезпечити. Мета таких інформаційних атак - підірвати міжнародну підтримку України.

Зокрема, з огляду на формат "коаліції рішучих", який активно обговорюється серед західних союзників як механізм гарантій безпеки для України, російська пропаганда націлюватиметься на дискредитацію цієї ініціативи.

Кремлівські пропагандисти розповсюджуватимуть дезінформацію про нібито внутрішні розбіжності серед учасників коаліції, штучність формату, залежність від США та відсутність дієвих зобов’язань.