Європа має “точний план” щодо відправки військ в Україну, - фон дер Ляєн
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Гарантії безпеки будуть повністю підкріплені зобов'язаннями США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За її словами, рішення про відправку військ кожна країна буде ухвалювати самостійно.
"Президент США Дональд Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною захисного бар'єру, – сказала вона. – Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено".
До складу військ потенційно увійдуть десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, яких підтримуватимуть США, зокрема системи командування та управління, а також засоби розвідки та спостереження.
"Після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання. ЄС доведеться зробити свій внесок" - наголосила вона.
Фон дер Ляєн не надала подробиць, зазначивши лише, що дискусії про гарантії безпеки йдуть "дуже добре".
ЄС також продовжить фінансування навчання українських солдатів після будь-якої мирної угоди. Керівництво Євросоюзу закликає держави-члени використовувати фонд позик на озброєння у розмірі 150 мільярдів євро або для укладання угод про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями, або для закупівлі зброї, яку можна буде передати Києву.
"Роль комісії є надзвичайно важливою для того, щоб держави-члени могли фінансувати збільшення оборонних ресурсів", – зазначила фон дер Ляєн.
"Характер ведення війни повністю змінився", – додала вона, посилаючись на необхідність для військових ЄС інвестувати в безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборону, космічні та кіберможливості.
