Європа має “точний план” щодо відправки військ в Україну, - фон дер Ляєн

Європа , Понеділок 01 вересня 2025 00:29
Європа має "точний план" щодо відправки військ в Україну, - фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання військових сил в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Гарантії безпеки будуть повністю підкріплені зобов'язаннями США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За її словами, рішення про відправку військ кожна країна буде ухвалювати самостійно.

"Президент США Дональд Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною захисного бар'єру, – сказала вона. – Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено".

До складу військ потенційно увійдуть десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, яких підтримуватимуть США, зокрема системи командування та управління, а також засоби розвідки та спостереження.

"Після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться досить значна кількість солдатів, і їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання. ЄС доведеться зробити свій внесок" - наголосила вона.

Фон дер Ляєн не надала подробиць, зазначивши лише, що дискусії про гарантії безпеки йдуть "дуже добре".

ЄС також продовжить фінансування навчання українських солдатів після будь-якої мирної угоди. Керівництво Євросоюзу закликає держави-члени використовувати фонд позик на озброєння у розмірі 150 мільярдів євро або для укладання угод про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями, або для закупівлі зброї, яку можна буде передати Києву.

"Роль комісії є надзвичайно важливою для того, щоб держави-члени могли фінансувати збільшення оборонних ресурсів", – зазначила фон дер Ляєн.

"Характер ведення війни повністю змінився", – додала вона, посилаючись на необхідність для військових ЄС інвестувати в безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборону, космічні та кіберможливості.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 серпня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Болгарію.

Вона нагадала, що Болгарія має сильну оборонну промисловість. Це єдина країна в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - компанія оборонної промисловості.

Болгарія виготовляє величезну кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.

Тим часом 23 липня Держдеп та Пентагон погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою в 322 мільйони доларів.

