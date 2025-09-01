Россия готовит новые информатаки на Украину: в ЦПД назвали цель врага

Информугрозы на первую половину сентября 2025 года:

Дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса. Учения "Запад-2025" в Беларуси и манипуляции вокруг них. Кампания по дискредитации решения правительства Украины о выезде молодежи за границу. Кампания о "массовых репрессиях в Украине". Кампания по продвижению антиукраинских настроений в Польше. Нагнетание страхов относительно возможных проблем с отоплением и энергетикой зимой. Кампания об "украинском терроризме" в контексте ударов по нефтепроводу "Дружба". Пропаганда вокруг Восточного экономического форума-2025. Разжигание информационной кампании накануне выборов в Молдове и Чехии. Парад в Пекине и манипуляции вокруг события.

В ЦПИ отметили, что основной акцент российские пропагандисты будут делать на дискредитации темы гарантий безопасности: будут распространяться утверждения об их "фиктивности" и якобы неспособности Запада их обеспечить. Цель таких информационных атак - подорвать международную поддержку Украины.

В частности, учитывая формат "коалиции решительных", который активно обсуждается среди западных союзников как механизм гарантий безопасности для Украины, российская пропаганда будет нацеливаться на дискредитацию этой инициативы.

Кремлевские пропагандисты будут распространять дезинформацию о якобы внутренних разногласиях среди участников коалиции, искусственности формата, зависимости от США и отсутствии действенных обязательств.