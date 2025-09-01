Россия готовит новые информатаки на Украину: в ЦПД назвали цель врага

В первой половине сентября Россия активизирует пропагандистские кампании против Украины. Основная цель - дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса, направленных на подрыв доверия к международной поддержке Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Информугрозы на первую половину сентября 2025 года:
В ЦПИ отметили, что основной акцент российские пропагандисты будут делать на дискредитации темы гарантий безопасности: будут распространяться утверждения об их "фиктивности" и якобы неспособности Запада их обеспечить. Цель таких информационных атак - подорвать международную поддержку Украины.
В частности, учитывая формат "коалиции решительных", который активно обсуждается среди западных союзников как механизм гарантий безопасности для Украины, российская пропаганда будет нацеливаться на дискредитацию этой инициативы.
Кремлевские пропагандисты будут распространять дезинформацию о якобы внутренних разногласиях среди участников коалиции, искусственности формата, зависимости от США и отсутствии действенных обязательств.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.
25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.
В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Гарантии безопасности будут полностью подкреплены обязательствами США.
На днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.