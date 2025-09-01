Росія готує нові інформатаки на Україну: у ЦПД назвали мету ворога

У першій половині вересня Росія активізує пропагандистські кампанії проти України. Основна мета - дискредитація гарантій безпеки та переговорного процесу, спрямованих на підрив довіри до міжнародної підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.