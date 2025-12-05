ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб

Фото: росіяни також втрачають артилерію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ворог за добу, станом на 5 грудня, втратив на фронті літак і 1240 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" багато безпілотників росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 178 610 (+1 240)) осіб.

танків - 11 396 од.

бойових броньованих машин - 23 686 (+1) од.

артилерійських систем - 34 843 (+34) од.

РСЗВ - 1 558 (+2) од.

засоби ППО - 1 253 од.

літаків - 431 (+1) од.

гелікоптерів - 347 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 900 (+424) од.

крилаті ракети - 4 024 од.

кораблі / катери - 28 од.

підводні човни - 1 од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 907 (+94) од.

спеціальна техніка - 4 014 (+2) од. Фото: Сили оборони продовжують знищувати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)