Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 07:30
ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб Фото: росіяни також втрачають артилерію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 5 грудня, втратив на фронті літак і 1240 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" багато безпілотників росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

особового складу - близько 1 178 610 (+1 240)) осіб.
танків - 11 396 од.
бойових броньованих машин - 23 686 (+1) од.
артилерійських систем - 34 843 (+34) од.
РСЗВ - 1 558 (+2) од.
засоби ППО - 1 253 од.
літаків - 431 (+1) од.
гелікоптерів - 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 900 (+424) од.
крилаті ракети - 4 024 од.
кораблі / катери - 28 од.
підводні човни - 1 од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 907 (+94) од.
спеціальна техніка - 4 014 (+2) од.

ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб

Фото: Сили оборони продовжують знищувати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на 22:00 4 грудня, на фронті протягом дня відбулось 154 бойових зіткнень. Найбільшу кількість зафіксовано на Покровському напрямку.

Ще повідомлялось, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.

Новини
