Россия готовит новые информатаки на Украину: в ЦПД назвали цель врага

Понедельник 01 сентября 2025 16:20
Россия готовит новые информатаки на Украину: в ЦПД назвали цель врага Фото: Россия готовит новые информатаки на Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В первой половине сентября Россия активизирует пропагандистские кампании против Украины. Основная цель - дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса, направленных на подрыв доверия к международной поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Информугрозы на первую половину сентября 2025 года:

  1. Дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса.
  2. Учения "Запад-2025" в Беларуси и манипуляции вокруг них.
  3. Кампания по дискредитации решения правительства Украины о выезде молодежи за границу.
  4. Кампания о "массовых репрессиях в Украине".
  5. Кампания по продвижению антиукраинских настроений в Польше.
  6. Нагнетание страхов относительно возможных проблем с отоплением и энергетикой зимой.
  7. Кампания об "украинском терроризме" в контексте ударов по нефтепроводу "Дружба".
  8. Пропаганда вокруг Восточного экономического форума-2025.
  9. Разжигание информационной кампании накануне выборов в Молдове и Чехии.
  10. Парад в Пекине и манипуляции вокруг события.

В ЦПИ отметили, что основной акцент российские пропагандисты будут делать на дискредитации темы гарантий безопасности: будут распространяться утверждения об их "фиктивности" и якобы неспособности Запада их обеспечить. Цель таких информационных атак - подорвать международную поддержку Украины.

В частности, учитывая формат "коалиции решительных", который активно обсуждается среди западных союзников как механизм гарантий безопасности для Украины, российская пропаганда будет нацеливаться на дискредитацию этой инициативы.

Кремлевские пропагандисты будут распространять дезинформацию о якобы внутренних разногласиях среди участников коалиции, искусственности формата, зависимости от США и отсутствии действенных обязательств.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.

25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания военных сил в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Гарантии безопасности будут полностью подкреплены обязательствами США.

На днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

