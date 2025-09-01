Россия готовит новые информатаки на Украину: в ЦПД назвали цель врага

В первой половине сентября Россия активизирует пропагандистские кампании против Украины. Основная цель - дискредитация гарантий безопасности и переговорного процесса, направленных на подрыв доверия к международной поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.