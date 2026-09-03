Річки України катастрофічно міліють: де вода "впала" до посухи й місячних мінімумів

Оцінка водності основних річок України за серпень показала, що маловоддя впродовж останнього місяця літа місцями не лише спостерігалося, але й посилювалося.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Українцям нагадали, що оцінка водності основних річок здійснюється з метою оцінювання настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.
Адже гідрологічний режим водних артерій впливає:
Нещодавно УкрГМЦ виконав оперативну оцінку водності основних річок за серпень 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.
Уточнюється, що середні за серпень витрати води були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
Саме воно визначає основні та допоміжні критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя.
За даними спеціалістів, більшою за норму (149% і 379%) водність впродовж серпня відмічалася відповідно:
Повідомляється, що близькою до норми та дещо більшою за неї (83-107%) водність спостерігалася:
Згідно з інформацією УкрГМЦ, меншою за норму (54-79%) водність впродовж останнього місяця літа відмічалася:
Значно менша за норму (31-49%) водність спостерігалася впродовж серпня 2026 року:
Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність відмічалася наприкінці літа:
За даними УкрГМЦ, спостерігалося та посилювалося маловоддя впродовж серпня (за основним критерієм оцінки):
В Укргідрометцентрі розповіли, що більшою за водність наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:
"Що спричинено роботою каналу Дніпро-Інгулець та Карачунівського водосховища", - пояснили українцям.
Водність в межах норми наймаловоднішого місяця (80-107%) впродовж серпня спостерігалась по шести річках:
На решті річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), за даними УкрГМЦ, "місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій)".
Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
"Що критично для функціонування екосистем річок", - констатували спеціалісти.
Насамкінець експерти Укргідрометцентру повідомили, що на притоці Прип'яті - річці Стохід (біля поста Любешів) з 5 серпня взагалі спостерігається відсутність стоку річки.
Тобто течія там фактично "зупинилась" і вода - просто "стояча".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.
Крім того, ми пояснювали, в яких областях через подальше зниження рівнів води оголосили ІІІ рівень небезпеки наприкінці серпня.
Читайте також, які водосховища б'ють антирекорди - де води бракує людям.