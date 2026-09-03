Реки Украины катастрофически мелеют: где вода "упала" до засухи и месячных минимумов

Оценка водности основных рек Украины за август показала, что маловодье в течение последнего месяца лета местами не только наблюдалось, но и усиливалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Украинцам напомнили, что оценка водности основных рек осуществляется с целью оценивания наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.
Ведь гидрологический режим водных артерий влияет:
Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек за август 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Уточняется, что средние за август расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья.
По данным специалистов, больше нормы (149% и 379%) водность в течение августа отмечалась соответственно:
Сообщается, что близкой к норме и несколько больше нее (83-107%) водность наблюдалась:
Согласно информации УкрГМЦ, меньше нормы (54-79%) водность в течение последнего месяца лета отмечалась:
Значительно меньше нормы (31-49%) водность наблюдалась в течение августа 2026 года:
Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность отмечалась в конце лета:
По данным УкрГМЦ, наблюдалось и усиливалось маловодье в течение августа (по основному критерию оценки):
В Укргидрометцентре рассказали, что больше водности самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
"Что вызвано работой канала Днепр-Ингулец и Карачуновского водохранилища", - объяснили украинцам.
Водность в пределах нормы самого маловодного месяца (80-107%) в течение августа наблюдалась по шести рекам:
На остальных реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), по данным УкрГМЦ, "месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)".
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
"Что критично для функционирования экосистем рек", - констатировали специалисты.
В заключение эксперты Укргидрометцентра сообщили, что на притоке Припяти - реке Стоход (возле поста Любешов) с 5 августа вообще наблюдается отсутствие стока реки.
То есть течение там фактически "остановилось" и вода - просто "стоячая".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, в каких областях из-за дальнейшего снижения уровней воды объявили ІІІ уровень опасности в конце августа.
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