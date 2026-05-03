Річки міліють, а зливи несуть загрозу: гідролог розповіла про небезпечні зміни в Україні

В Україні дедалі частіше фіксують явище маловоддя - зниження рівня води у річках. Найбільш відчутно це проявляється влітку та восени, однак ситуація змінюється щороку.

Чи справді річки міліють

За словами експертки, проблема маловоддя справді стає більш помітною. Найчастіше її фіксують у період з червня по листопад, коли природне поповнення річок зменшується.

Водночас ситуація не є однаковою щороку. Наприклад, торік весняне водопілля було слабким, і ознаки маловоддя з’явилися вже навесні. У 2026 році ситуація дещо краща - водопілля було, хоча й на низькому рівні.

Що впливає на стан річок

Окрім забудови берегів, суттєвий вплив має вирубка лісів, особливо в Карпатах.

Дерева відіграють важливу роль у збереженні вологи в ґрунті. Коли їх стає менше, вода швидше стікає, а річки стають більш залежними від опадів.

При цьому в гірських регіонах ситуація ускладнюється тим, що не всі річки перебувають під постійним гідрологічним контролем.

Чому зливи можуть бути небезпечними

Інтенсивні дощі в Карпатах можуть швидко змінювати ситуацію на малих річках - рівень води здатен піднятися буквально за кілька годин. На великих річках ці процеси більш прогнозовані, однак у гірських районах вони можуть призводити до виходу води на заплави.

Окрім паводків, існує ще одна небезпека - селеві потоки. Вони виникають, коли:

у ґрунті накопичується значна кількість вологи;

на схилах є уламковий матеріал;

випадають інтенсивні та тривалі опади.

У таких випадках з гір можуть сходити потоки води з камінням і ґрунтом, що становить серйозну загрозу.