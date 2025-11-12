РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, а Зеленський приїхав у Херсон: новини за 11 листопада

Російським окупантам під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. А Зеленський у Херсоні провів нараду щодо захисту міста від російських обстрілів.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 11 листопада - у матеріалі РБК-Україна.
Як пише Financial Times, Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального органу, який діятиме під безпосереднім керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн.
Мета нового органу - покращити координацію та використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС.
На Саратовському НПЗ, який випускає понад 20 видів нафтопродуктів, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. У "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії (Крим) є влучання в резервуари.
Окрім того, на ТОТ Донецької області дронами завдано ураження по складу матеріально-технічних загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного
Великий нафтопереробний завод Yanchang Petroleum відмовився від закупок російської нафти у своєму останньому тендері на поставку сирої нафти на період з грудня до середини лютого.
Раніше він регулярно купував російську нафту, зазвичай по одній партії на місяць.
За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, в жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери.
Він додав, що окупанти наслідують український досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси.
"Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові - Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза", - розповів він.
Також визначив, що наші Сили безпілотних систем, "Птахи Мадяра" й інші підрозділи збільшать у Херсоні спроможності захисту.
За даними НАБУ і САП, про підозру повідомили керівнику злочинної організації. Правоохоронці не називають його ім'я, але джерела РБК-Україна підтверджують - йдеться про Тімура Міндіча.
Також підозру оголосили колишньому раднику міністра енергетики (Ігор Миронюк) та виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) й чотирьом працівникам бек-офісу. П'ятьох з цих осіб затримали.
Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, багато років допомагала США із виявленням суден, підозрюваних у транспортуванні наркотиків. Це давало можливість американській береговій охороні їх перехоплювати.
Проте у вересні Сполучені Штати почали завдавати по цих човнах удари, і Британія занепокоїлася, що для вибору цілей будуть використовуватись її розвіддані.
"Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила прем'єр.
Свириденко додала, що Мінекономіки має подати протягом тижня у консультаціях з міжнародними партнерами новий склад наглядової ради Кабміну на затвердження.
За його словами, росіяни на тлі туману підвищили активність у Запорізькій області.
"Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти", - дода він.
За його словами, українські захисники ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.