Один з найбільших НПЗ у Китаї відмовився від закупівель нафти з РФ, - Reuters

Великий нафтопереробний завод Yanchang Petroleum відмовився від закупок російської нафти у своєму останньому тендері на поставку сирої нафти на період з грудня до середини лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

НПЗ Yanchang Petroleum розташований у північній провінції Шеньсі, що не має виходу до моря. Раніше він регулярно купував російську нафту, зазвичай по одній партії на місяць. За даними експертів, як правило, це була суміш ESPO експортного класу далекосхідного сорту або Sokol, повідомив один із трейдерів.

Низка нещодавніх західних санкцій щодо поставок російської нафти призвела до того, що державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи уникають купівлі російської нафти через побоювання щодо вторинних санкцій.

Yanchang Petroleum, який може переробляти 348 тисяч барелів сирої нафти на день, є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї та має право на річну імпортну квоту в розмірі 3,6 млн метричних тон, або 26 млн барелів нафти.

Зазвичай нафтопереробний завод отримує імпортовану сиру нафту з порту Тяньцзінь, поблизу Пекіна, звідки нафта доставляється до нього залізницею.