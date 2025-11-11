ua en ru
Британія призупинила обмін розвідданими зі США: CNN з'ясувало причину

Велика Британія, Вівторок 11 листопада 2025 19:25
Британія з жовтня не передає США даних про судна Карибського басейну
Автор: Валерій Ульяненко

Британія призупинила обмін розвідувальними даними зі США про судна Карибського басейну, які підозрюються у причетності до наркоторгівлі. Причина полягає у небажанні країни бути побічно причетною до подальших ударів по них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, багато років допомагала США із виявленням суден, підозрюваних у транспортуванні наркотиків. Це давало можливість американській береговій охороні їх перехоплювати.

Проте у вересні Сполучені Штати почали завдавати по цих човнах удари, і Британія занепокоїлася, що для вибору цілей будуть використовуватись її розвіддані.

Джерела розповіли виданню, що, на думку Британії, американські удари по човнах, внаслідок яких вже загинуло 76 осіб, є порушенням міжнародного права.

CNN повідомляє, що Британія поставила обмін розвідувальними зі США "на паузу" у жовтні.

Боротьба США з наркотиками

Нагадаємо, після початку другого президентського терміну президент США Дональд Трамп заявляв, що боротьба з наркотиками є одним з його головних пріоритетів. Він "призначив" головним наркобароном венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Зазначимо, Трамп заявив, що кількість наркотиків, які надходять морським шляхом, знизилася до менш ніж 5% від минулорічного рівня. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки посиленому контролю та військовим операціям у Мексиканській затоці.

Нещодавно президент США заявив про підготовку сухопутних операцій проти наркотрафіку у Венесуелі. Таким чином Трамп підтвердив наміри завдати удару по наркоторгівлі у Карибському басейні.

