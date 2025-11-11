РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський

Російським окупантам під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. Ще за два села тривають важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook .

Генерал звернув увагу, що українські захисники продовжують вести активну оборону. На більшості напрямків вони відбивають атаки ворога та продовжують пошуково-ударні дії на окремих ділянках. Йдеться про райони Куп'янська та Сіверська.

Ситуація в Запорізькій області

Сирський звернув увагу, що росіяни підвищили активність у Запорізькій області - ворог намагається проникнути вглиб українських позицій під прикриттям густого туману.

"Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти", - уточнив головнокомандувач.

За його словами, за села Рівнопілля та Яблукове зараз тривають виснажливі бої. Там оборону тримають воїни угруповання військ "Південь". У результаті комбінованого вогню росіянам вдалося завдати значних втрат.

Фото: Рівнепілля на карті (скріншот)

"Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових. Лише в операційній зоні угруповання військ "Південь" за останні три дні окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки", - зазначив генерал.

Ситуація в Донецькій області

Сирський сказав, що найактивнішим напрямком залишається Покровський.

Сьогодні в районі Покровська пройшло близько 40% усіх боїв. Ворог там стабільно зазнає великих втрат.

Далекобійні удари

Сирський також додав, що Україна нарощує ефективність застосування далекобійної зброї вітчизняного виробництва. Йдеться про ракети "Нептун", "Фламінго", а також про реактивні дрони.

"Ворогу це добре дошкуляє", - уточнив він.