Понад 77 тисяч уражень за місяць. Сирський розкрив деталі розвитку безпілотних систем
Авіаційні безпілотні комплекси Сил оборони України лише за жовтень уразили близько 77 тисяч цілей противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах України. Пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати – кількість знищених противників зростає", - заявив Сирський.
За його словами, у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери.
Використання наземних дронів
"Активно нарощуємо наземні роботизовані комплекси. В умовах розширення kill-зон вони стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни. Першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу", - додав він.
Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тисяч кг провізії.
"Заслухав доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", - додав Сирський.
Нові тактики застосування безпілотників
Він також підкреслив, що особлива увага приділяється масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування.
"У ході наради заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних Силах", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
Також підвищується ефективність комплексів РЕБ проти ворожих дронів. Триває робота й над якістю і кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що дрони залишаються головним пріоритетом для української армії. Необхідно збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках.
Також раніше Сирський повідомив, що у Збройних силах України триває реорганізація для підвищення ефективності. Це дозволить створити більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних й наступальних дій.