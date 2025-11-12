РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, а Зеленский приехал в Херсон: новости за 11 ноября

Еврокомиссия создаст новый разведывательный орган: FT узнало, кто будет руководить

Как пишет Financial Times, Европейская комиссия начала работу над созданием нового разведывательного органа, который будет действовать под непосредственным руководством президента Урсулы фон дер Ляйен.

Цель нового органа - улучшить координацию и использование информации, которую собирают национальные спецслужбы стран-членов ЕС.

Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и ряд объектов оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

На Саратовском НПЗ, который выпускает более 20 видов нефтепродуктов, зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. В "Морском нефтяном терминале" в Феодосии (Крым) есть попадания в резервуары.

Кроме того, на ВОТ Донецкой области дронами нанесено поражение по складу материально-технических захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино

Один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ, - Reuters

Крупный нефтеперерабатывающий завод Yanchang Petroleum отказался от закупок российской нефти в своем последнем тендере на поставку сырой нефти на период с декабря до середины февраля.

Ранее он регулярно покупал российскую нефть, обычно по одной партии в месяц.

Более 77 тысяч поражений за месяц. Сырский раскрыл детали развития беспилотных систем

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тысяч целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомберы.

Он добавил, что оккупанты наследуют украинский опыт, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы.

Зеленский в Херсоне провел совещание по защите города от российских обстрелов

"Провел сегодня здесь совещание со всеми, кто отвечает за безопасность. Также были наши военные - Силы беспилотных систем. Определили, что надо дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза", - рассказал он.

Также определил, что наши Силы беспилотных систем, "Птицы Мадьяра" и другие подразделения увеличат в Херсоне способности защиты.

НАБУ объявило подозрение Миндичу по делу о коррупции в энергетике

По данным НАБУ и САП, о подозрении сообщили руководителю преступной организации. Правоохранители не называют его имя, но источники РБК-Украина подтверждают - речь идет о Тимуре Миндиче.

Также подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики (Игорь Миронюк) и исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) и четырем работникам бэк-офиса. Пятерых из этих лиц задержали.

Великобритания приостановила обмен разведданными с США: CNN выяснило причину

Британия, которая контролирует ряд территорий в Карибском бассейне, много лет помогала США с выявлением судов, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Это давало возможность американской береговой охране их перехватывать.

Однако в сентябре Соединенные Штаты начали наносить по этим лодкам удары, и Британия обеспокоилась, что для выбора целей будут использоваться ее разведданные.

Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома"

"Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - подчеркнула премьер.

Свириденко добавила, что Минэкономики должно подать в течение недели в консультациях с международными партнерами новый состав наблюдательного совета Кабмина на утверждение.

Россияне захватили три населенных пункта в Запорожской области, - Сырский

По его словам, россияне на фоне тумана повысили активность в Запорожской области.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", - добавил он.

По его словам, украинские защитники ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.