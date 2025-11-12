РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, а Зеленский приехал в Херсон: новости за 11 ноября

Российским оккупантам во время наступления в Запорожской области удалось захватить три населенных пункта. А Зеленский в Херсоне провел совещание по защите города от российских обстрелов.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 11 ноября - в материале РБК-Украина.
Как пишет Financial Times, Европейская комиссия начала работу над созданием нового разведывательного органа, который будет действовать под непосредственным руководством президента Урсулы фон дер Ляйен.
Цель нового органа - улучшить координацию и использование информации, которую собирают национальные спецслужбы стран-членов ЕС.
На Саратовском НПЗ, который выпускает более 20 видов нефтепродуктов, зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. В "Морском нефтяном терминале" в Феодосии (Крым) есть попадания в резервуары.
Кроме того, на ВОТ Донецкой области дронами нанесено поражение по складу материально-технических захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино
Крупный нефтеперерабатывающий завод Yanchang Petroleum отказался от закупок российской нефти в своем последнем тендере на поставку сырой нефти на период с декабря до середины февраля.
Ранее он регулярно покупал российскую нефть, обычно по одной партии в месяц.
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, в октябре украинские авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тысяч целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомберы.
Он добавил, что оккупанты наследуют украинский опыт, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы.
"Провел сегодня здесь совещание со всеми, кто отвечает за безопасность. Также были наши военные - Силы беспилотных систем. Определили, что надо дать Херсону, чтобы было больше защиты. Тысячи ударов российских дронов ежемесячно против этого города, фактически постоянно такая угроза", - рассказал он.
Также определил, что наши Силы беспилотных систем, "Птицы Мадьяра" и другие подразделения увеличат в Херсоне способности защиты.
По данным НАБУ и САП, о подозрении сообщили руководителю преступной организации. Правоохранители не называют его имя, но источники РБК-Украина подтверждают - речь идет о Тимуре Миндиче.
Также подозрение объявили бывшему советнику министра энергетики (Игорь Миронюк) и исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) и четырем работникам бэк-офиса. Пятерых из этих лиц задержали.
Британия, которая контролирует ряд территорий в Карибском бассейне, много лет помогала США с выявлением судов, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Это давало возможность американской береговой охране их перехватывать.
Однако в сентябре Соединенные Штаты начали наносить по этим лодкам удары, и Британия обеспокоилась, что для выбора целей будут использоваться ее разведданные.
"Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - подчеркнула премьер.
Свириденко добавила, что Минэкономики должно подать в течение недели в консультациях с международными партнерами новый состав наблюдательного совета Кабмина на утверждение.
По его словам, россияне на фоне тумана повысили активность в Запорожской области.
"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", - добавил он.
По его словам, украинские защитники ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.