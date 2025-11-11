ua en ru
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога

Вівторок 11 листопада 2025 11:11
Фото: Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії атакували ЗСУ (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України у ніч на 11 листопада атакували Саратовський НПЗ, а також морський термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну та ін. Завод також задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

На НПЗ зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.

Також уражено АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" у Феодосії – ключовий вузол постачання паливно-мастильними матеріалами морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

"Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється", - додали у Генштабі.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні дрони досягли районів цілей. Результати уточнюються.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ. Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

