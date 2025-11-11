ua en ru
Зеленський приїхав у Херсон

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 13:14
Зеленський приїхав у Херсон Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 листопада, прибув до Херсону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.

Що передувало

Сьогодні зранку Зеленський опублікував звернення до українців в честь третьої річниці деокупації Херсону.

"Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей", - написав президент.

Окрім цього він відзначив державними нагородами людей різних професій, військових і цивільних, які всі в Херсоні служать для своєї держави.

А вже згодом Зеленський опублікував фото на фоні стели при в'їзді у місто Херсон.
Зеленський приїхав у Херсон

Звільнення Херсона

Херсон перебував під окупацією російських військ із 2 березня 2022 року. Після понад восьми місяців тимчасового контролю українські Сили оборони у вересні розпочали операцію зі звільнення міста. Вже 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до Херсона, повернувши його під контроль України.

Це був єдиний обласний центр, який російські війська змогли тимчасово захопити. Попри окупацію, місто не скорилося - жителі виходили на мирні акції протесту та продовжували чинити спротив, зберігаючи віру у звільнення.

Раніше Збройні сили України опублікували кадри, на яких показано, як бійці 63-ї окремої механізованої бригади звільняли українські території на шляху до Херсона.

