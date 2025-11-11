Єврокомісія створить новий розвідувальний орган: FT дізналося, хто керуватиме

Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального органу, який діятиме під безпосереднім керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн.

Як пише видання, мета нового органу - покращити координацію та використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС.

Новий розвідувальний орган

Новий підрозділ буде створено в межах Генерального секретаріату Єврокомісії. Він залучатиме фахівців із розвідувальних структур країн ЄС і працюватиме над спільним збором та аналізом даних для потреб блоку.

Як зазначають джерела видання, рішення ухвалене на тлі повномасштабної війни Росії проти України та заяв президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американської підтримки європейської безпеки. Ці фактори змусили Брюссель переосмислити власні можливості у сфері безпеки та розпочати найбільшу з часів холодної війни програму переозброєння.

"Розвідувальні служби держав-членів ЄС знають дуже багато. Комісія знає теж чимало. Нам потрібен кращий спосіб об’єднати ці знання, щоб бути ефективними та корисними партнерам", - цитує видання одного з європейських чиновників.

Водночас проти цього кроку виступають представники дипломатичної служби ЄС, які опікуються роботою Розвідувально-ситуаційного центру (Intcen). Вони побоюються дублювання функцій і можливого послаблення наявних структур.

У Брюсселі розглядають створення спеціальної групи з безпеки та розвідки в межах секретаріату.

Концепція наразі розробляється, обговорення тривають, а конкретних термінів поки немає. Ініціатива ґрунтуватиметься на вже наявному досвіді комісії та передбачатиме тісну співпрацю з відповідними структурами Європейської служби зовнішніх дій.

