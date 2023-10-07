РФ обстріляла Харків, а Залужний відвідав фронт на півдні України: новини за 6 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Багато постраждалих та загибла дитина: все, що відомо про удар "Іскандерами" по Харкову

Російська армія вранці 6 жовтня завдала ракетних ударів "Іскандерами" по центру Харкова. Під прицілом ворога опинилися житлові будинки, десятки людей постраждали, є загибла дитина.

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:55 відомо:

загинули 2 людей - 10-річний хлопчик та жінка 67 років.

поранено загалом 30 людей - 20 чоловіків й 9 жінок віком від 18 до 85 років;

серед постраждалих є 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини;

стан більшості поранених - середній. Також є кілька "легких" пацієнтів;

Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.

Залужний побував на півдні Україні та провів роботу з військовими

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала побували на півдні України. Вони відвідали оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія".

Залужний та Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.

Військове керівництво проаналізувало загрози з боку ворога. Командувачі також визначили подальші дії Сил оборони з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті.

Варто зазначити, що оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" охоплює Запорізьку область і територію аж до Авдіївки Донецької області.

Швеція надасть Україні військову допомогу на 200 млн доларів, але винищувачі в обмін на НАТО

Швеція відправить Україні новий пакет військової підтримки на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів), що складається в основному з боєприпасів і запасних частин для раніше переданих систем. Передача винищувачів можлива лише після вступу Швеції до НАТО.

Новий пакет військової допомоги Швеції стане 14-м пакетом військової допомоги Україні з початку війни, внаслідок чого загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи більше 22 мільярдів крон (2 млрд доларів).

Йонсон повідомив на прес-конференції, що уряд також офіційно доручив збройним силам проаналізувати, чи Швеція зможе відправити винищувачі Jas Gripen до України.

Україна повернула тіла ще 64 загиблих військових

До України вчора, 6 жовтня, вдалося повернути тіла загиблих захисників. Мова йде про 64 військовослужбовців.

"За результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла 64 загиблих оборонців України.", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою українською стороною, відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права, російській стороні передано тіла комбатантів, загиблих на фронті.

Зазначено, що Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів в межах норм Міжнародного гуманітарного права щодо встановлення місцеперебування українських захисників, які зникли безвісти або потрапили до полону під час війни проти російської агресії, з метою їх подальшого повернення на підконтрольну Україні територію.

Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є поранені

Російські війська вчора, 6 жовтня, завдали ударів по Вовчанську і Шевченковому в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали місцеві жителі.

Зазначається, що близько 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

За попередніми даними, удар був завданий з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

У МВС України уточнили, що о 10:00 росіяни знову обстріляли смт Шевченкове.

"Зафіксовано кілька влучань: два в межах населеного пункту, а одне поза межами селища. Постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Є різні сценарії. У ЗСУ розповіли, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій

Прихід осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій в Україні, військові активно до цього готуються.

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, мова йде про переведення техніки на зимовий стан, відбувається заміна мастил, добавка різних присадок до пального, а також підготовка забезпечення особового складу буржуйками, засобами опалення.

Євлаш пояснив, що в цьому плані військовим активно допомагають волонтери, передають ЗСУ грілки, та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітися в холодну пору року.

Також начальник пресслужби Східного угруповання військ додав, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.

Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду.

"Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", - сказав Євлаш.

Суд залишив без змін розмір застави Коломойському

Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.

"Ухвалу судді Шевченківського райсуду Києва... та визначену заставу щодо Ігоря Коломойського залишити без змін, а апеляційні скарги захисників залишити без задоволення", - постановила суддя апеляційного суду.

Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальні справи

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Вони влаштували бійку у Києві.

"За фактом інциденту, що стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року в центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", - зазначили в ОГП.

Там уточнили, що Куницького та Дмитрука підозрюють в умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.

У відомстві розповіли, що кримінальні провадження об'єднали. Досудове розслідування доручили проводити Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Син Гладковського та екс-керівник "Укрспецекспорту" отримали підозри

Колишній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" та родич колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони України отримали підозри в розкраданні майже 13 млн гривень.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського та Павла Букіна, який раніше очолював "Укрспецекспорт".

Правоохоронці провели розслідування за фактами зловживань в "Укроборонпромі" після публікацій журналістських розслідувань про змову тодішнього гендиректора "Укрспецекспорту" з родичем чиновника РНБО.

Слідство встановило, що змова полягала в наданні відкату Гладковському з коштів "Укрспецекспорту" шляхом укладення договору про постачання обладнання.

Так, протягом серпня 2016 року - лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між "Укрспецекспорт" та підконтрольними Гладковському компаніями про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки за умисно завищеними майже у 7 разів цінами (близько 450 тисяч доларів).

Ці дії, за даними слідства, призвели до того, що "Укрспецекспорту" було завдано збитки у розмірі 12,9 млн гривень. У свою чергу Гладковський збагатився на цьому на понад 170 тисяч доларів - саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту.