Дезертира-зрадника, який втік на тимчасово окуповану територію України й воював проти наших воїнів на боці терористів, засуджено до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"З початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до так званого "МВС "ДНР" з проханням взяти його на "службу", - пише пресслужба.

Зрадника призначили на посаду до одного з підрозділів. Вже в січні 2023 року він зі зброю в руках чергував на блокпості на тимчасово окупованій території Волноваського району. Зокрема брав участь в бойових діях проти наших військових.

Засудженого було затримано неподалік селища Нескучне Волноваського району. вже в червні 2023 року.

Фото: Просився на "службу" до росіян. Суд виніс вирок дезертиру-зраднику (dbr.gov.ua)

Також виявилось, що чоловік кілька років тому отримав російський триколор, коли перебував на території країни-терориста на заробітках.

"Обвинувачений повністю розкаявся та визнав свою вину. Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпропетровська визнав його винним у державній зраді та дезертирстві", - додає ДБР.