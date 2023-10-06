Через атаку дронів тимчасово не працює поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією
Після нічної атаки росіян по Україні у п'ятницю, 6 жовтня, тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що наразі у пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті обстрілу люди не постраждали.
"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", - зазначили в ДПСУ.
Нічна атака 6 жовтня
В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях. Повітряні сили попереджали про небезпеку атаки дронів.
Раніше повідомлялося, що силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.
Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.
Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Загалаом силам ППО вдалося знищити 25 із 33 ударних безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.