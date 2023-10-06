Багато постраждалих та загибла дитина: все, що відомо про удар "Іскандерами" по Харкову

Російська армія вранці 6 жовтня завдала ракетних ударів "Іскандерами" по центру Харкова. Під прицілом ворога опинилися житлові будинки, понад два десятки людей постраждали, є загибла дитина.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: поліція Харківської області, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, Харківська обласна прокуратура, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про ранковий удар по Харкову.

Куди поцілили росіяни

За даними правоохоронців та місцевої влади, під прицілом російських ракет був центр Харкова.

Влучання зафіксували у Київському та Основ’янському районах міста. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі міста.

Що відомо про кількість поранених та жертв (дані оновлюються)

За даними мера та Харківської ОВА, внаслідок ракетного удару постраждали 16 людей, серед них 11-місячна дитина. Також відомо про загиблого 10-річного хлопчика, його тіло дістали з-під завалів.

При цьому в прокуратурі звітують про 13 потерпілих. Зокрема, в Київському районі травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків.

При цьому в Основ’янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата.

Оновлено 09:24. Кількість поранених зросла до 23. Повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Оновлено 10:05. Прокурори звітують про 25 постраждалих. У ДСНС кажуть про 21 (з них 10 госпіталізовані).

Тривога пролунала після вибухів. Росіяни били балістикою

Зазначимо, що харків'яни прокинулися від вибухів та звуки сирени одночасно. Міський голова пояснює, що йдеться про "Іскандери", які прилітають швидко і зреагувати дуже мало часом.

"Повітряна тривога пролунала одразу як розпочалися вибухи. Але дуже мала відстань. Ми повинні розуміти, що така відстань, що Іскандер прилітає дуже швидко", - сказав Терехов в ефірі телемарафону.

Своєю чергою речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав дочекатися висновків експертів, аби точно сказати чим саме били росіяни. Але, попередньо, йдеться про "Іскандер-М".

"Попередньо скажімо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти...Наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш. Так само як і реактивна артилерія, теж летить лічені секунди", - пояснив Ігнат.

Фото і відео наслідків

Спочатку фото наслідків ракетного удару оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото: центр Харкова після ударів 6 жовтня (t.me/Klymenko_MVS)

Також кадрами поділилися у Харківській обласній прокуратурі.

Фото: від ударів по Харкову пошкоджені житлові будинки (t.me/prokuratura_kharkiv)

Також в ЗМІ опублікували відео наслідків. Ракетний удар був такої сили, що в квартирах людей у будинках поблизу повилітали вікна.

Удар по селу на Харківщині

Нагадаємо, що Харківська область вчергове потерпає від обстрілів окупантів. Зокрема, українці не встигли оговтатися від удару росіян по селу Гроза, який став наймасованішим за кількістю загиблих в регіоні з початку повномасштабної війни.

На сьогоднішній ранок відомо про 52 жертв через удар "Іскандером" по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Таким чином, загинули близько 15% жителів населеного пункту.

В МВС не виключають, що удар міг навести хтось з місцевих жителів, адже ракета влучила прицільно в невелике приміщення. Цю версію перевірять СБУ та поліція.

Все, що відомо про трагедію у Грозі - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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