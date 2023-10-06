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Росіяни будуть використовувати більше "шахедів" для атак України, - Гуменюк

Одеса, П'ятниця 06 жовтня 2023 15:28
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Росіяни будуть використовувати більше "шахедів" для атак України, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни будуть використовувати більше дронів-камікадзе типу "шахед" під час атак на українські міста. Цьому сприяє допомога Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що буде збільшуватися кількість. Це не залякування, це об'єктивна реальність і аналітика. Вони можуть застосовувати більшу кількість "шахедів", оскільки вони (росіяни, - ред.) мають підтримку з інших країн, безпосередньо Іран", - сказала Гуменюк.

Вона також нагадала, що Росія на своїй території почала збирати "шахеди", які маркують як "Герань-2". Щобільше окупанти хизуються своїм виробництвом.

Речниця наголосила, що українські військові протистояти Росії та її дронам. На думку Гуменюк, Україна має переваги у "морському бої".

Нічна атака дронів

Цієї ночі, 6 жовтня, повітряну тривогу оголошували у східних, південних та центральних областях. Військові попереджали, що окупанти запустили "шахеди".

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 33 дрони. Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 25 безпілотників. ППО працювала в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

В Одеській області є влучання у прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджене зерносховище, будівлі та вантажівки.

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