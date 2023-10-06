Син Гладковського та екс-керівник "Укрспецекспорту" отримали підозри
Колишній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" та родич колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони України отримали підозри в розкраданні майже 13 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського та Павла Букіна, який раніше очолював "Укрспецекспорт".
Правоохоронці провели розслідування за фактами зловживань в "Укроборонпромі" після публікацій журналістських розслідувань про змову тодішнього гендиректора "Укрспецекспорту" з родичем чиновника РНБО.
Слідство встановило, що змова полягала в наданні відкату Гладковському з коштів "Укрспецекспорту" шляхом укладення договору про постачання обладнання.
Так, протягом серпня 2016 року - лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між "Укрспецекспорт" та підконтрольними Гладковському компаніями про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки за умисно завищеними майже у 7 разів цінами (близько 450 тисяч доларів).
Ці дії, за даними слідства, призвели до того, що "Укрспецекспорту" було завдано збитки у розмірі 12,9 млн гривень. У свою чергу Гладковський збагатився на цьому на понад 170 тисяч доларів - саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту.
Оскільки вказані особи перебувають за межами України про підозру їм повідомили у порядку статті 135 КПК України.
Крім того, в НАБУ нагадали, що Гладковський є учасником ще одного кримінального провадження. Справа стосується одержання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення керівником "Укрспецекспорту". Ця справа наразі слухається у суді.
Нагадаємо, у квітні 2021 року Ігор Гладковський сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб йому вручили обвинувальний акт. Він проходив підозрюваним по справі про схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" у 2015-2017 роках.
Гладковському-молодшому повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродували запчастини з великою націнкою.
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