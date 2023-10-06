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Росіяни вдарили дронами по Одеській області: які наслідки атаки

Ізмаїл, П'ятниця 06 жовтня 2023 08:50
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Росіяни вдарили дронами по Одеській області: які наслідки атаки Фото: росіяни вдарили дронами по Одеській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.

Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

Фото: в Одеській області через обстріл спалахнула пожежа (t.me/mvs_ukraine)

Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.

Фото: росіяни вдарили дронами по Одеській області (t.me/pgo_gov_ua)

Нічна атака на Україну

Цієї ночі, 6 жовтня, повітряну тривогу оголошували у східних, південних та центральних областях. Військові попереджали, що окупанти запустили "шахеди".

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 33 дрони. Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 25 безпілотників. ППО працювала в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

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