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У США є варіанти продовження допомоги Україні, гроші з інших сфер перекидати не будуть

Вашингтон, П'ятниця 06 жовтня 2023 11:41
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У США є варіанти продовження допомоги Україні, гроші з інших сфер перекидати не будуть Фото: заступник глави Пентагону Кетлін Гікс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США мають варіанти для фінансування військової допомоги Україні. Перекидати гроші з інших сфер поки не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборона США Кетлін Гікс в інтерв'ю Bloomberg.

Вона наголосила, що у США є варіанти продовження допомоги для України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена.

За її словами, поки Пентагон не розглядає можливості "перепрограмування" грошей, виділених на інші сфери.

Гікс додала, що наразі Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для України.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

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