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Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальні справи

Київ, П'ятниця 06 жовтня 2023 17:39
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Бійка за участі нардепів Куницького та Дмитрука: генпрокурор відкрив кримінальні справи Фото: нардепи Артем Дмитрук та Олександр Куницький (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Вони влаштували бійку у Києві.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За фактом інциденту, що стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року в центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", - зазначили в ОГП.

Там уточнили, що Куницького та Дмитрука підозрюють в умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.

У відомстві розповіли, що кримінальні провадження об'єднали. Досудове розслідування доручили проводити Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, у мережі з'явилося відео, на якому нардепи Куницький та Дмитрук б'ють людину в центрі Києва.

Також пізніше з'явилося відео, на якому потерпілий звинувачував парламентаріїв у тому, що вони нібито вимагали у нього гроші та звинувачували в аферах, а потім розпочали бійку.

При цьому, за версією Дмитрука, інцидент нібито стався під час рейду на шахрайський колцентр, а постраждалий хлопець - нібито підставна особа.

Спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, реагуючи на інцидент, наголосила, що така ситуація є неприйнятною.

Більш детально про бійку можете дізнатися у матеріалі проекту Styler РБК-Україна.

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