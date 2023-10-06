Військові ЗСУ показали відео просування на Запорізькому напрямку
Українські військові просуваються на Запорізькому напрямку. Окупанти, втікаючи під тиском зі своїх позицій, залишають навіть зброю з власними речами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
Бійці бригади "Червона Калина" просуваються вперед на Запорізькому напрямку. За словами міністерства, обстріли, розбиті дороги та замінована територія не спиняють наших бійців.
"На кадрах видно, що окупанти тікали з позицій, лишаючи власні речі, дроти польового зв’язку та зброю", - написали в міністерстві.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Військові ЗСУ продовжують оборону та наступають на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив Генштаб у своєму ранковому зверненні.
Фото: Запорізька область (DeepState)
Також на Запорізькому напрямку українські захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.
Раніше, ми писали, скільки окупантів щоденно ліквідує ЗСУ на Таврійському напрямку.
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