РФ наступає на Куп'янськ, а США готують допомогу Україні та Ізраїлю: новини за вихідні

Російські окупанти активізували наступ на Куп'янському напрямку, а американський президент Джо Байден просуває в Конгресі новий пакет допомоги для України та Ізраїля.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 14 жовтня:

Новини за 15 жовтня:

Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України

В Білому домі повідомили, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України буде значно більшим, ніж 2 млрд доларів.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що цього тижня президент США Джо Байден проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакета.

Наступ росіян на Куп'янськ

Росіяни знову активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку, але досягти якогось значного прогресу їм поки не вдалося.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, це вже не перша спроба росіян наступати на Куп'янськ. Вперше окупанти намагалися знову захопити українське місто влітку, але та спроба була провальною для російської армії.

З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями

В суботу, 14 жовтня, з Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту.

Вибори в Польщі

На парламентських виборах у Польщі попередньо перемагає правляча партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський.

Україна бере ППО в оренду

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити захист у холодний період. Проте країни, які надають таку послугу, не розкривають.

"Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

МОК планує провести Олімпійські кіберспортивні ігри

Міжнародний олімпійський комітет хоче створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту.

За словами президента МОК Томаса Баха, у світі в компʼютерні ігри грають три мільярди людей, а понад 500 мільйонів із них цікавляться кіберспортом.

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