ЗСУ знищили ще 970 окупантів й більше 25 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські військові ліквідували ще 970 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 286 890 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 286 890 (+970) осіб ліквідовано;
- танків - 4940 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 9337 (+24) од.;
- артилерійських систем - 6833 (+26) од.;
- РСЗВ - 811 (+0) од.;
- засоби ППО - 547 (+1) од.;
- літаків - 317 (+1) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5265 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1531 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9225 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 971 (+4) од.
Фото: втрати ворога станом на 14.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби російських терористів атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалились. Наступ ворога може перетворитись у "биття в бетонну стіну".
Тим часом наші воїни продовжують наступати на кількох напрямках. Терористи активно облаштовують власні передові позиції, мінують, а також будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.
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