ЗСУ знищили ще 970 окупантів й більше 25 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські військові ліквідували ще 970 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 286 890 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 286 890 (+970) осіб ліквідовано;

танків - 4940 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 9337 (+24) од.;

артилерійських систем - 6833 (+26) од.;

РСЗВ - 811 (+0) од.;

засоби ППО - 547 (+1) од.;

літаків - 317 (+1) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5265 (+1) од.;

крилаті ракети - 1531 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9225 (+22) од.;

спеціальна техніка - 971 (+4) од. Фото: втрати ворога станом на 14.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби російських терористів атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалились. Наступ ворога може перетворитись у "биття в бетонну стіну". Тим часом наші воїни продовжують наступати на кількох напрямках. Терористи активно облаштовують власні передові позиції, мінують, а також будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.