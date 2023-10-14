Не перша спроба. Експерт пояснив мету чергового наступу РФ на Куп'янськ

Росіяни знову активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку, але досягти якогось значного прогресу їм поки не вдалося. Мета окупантів - завадити українському контрнаступу на півдні України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Росіяни активізувалися на сході

Днями стало відомо, що росіяни активізували наступ на місто Авдіївка в Донецькій області. Окупанти масовано обстрілювали місто артилерією та авіацією, а також наступали відразу з декількох напрямків.

Сьогодні ж командувач Східного угруповування військ Олександр Сирський повідомив, що російські війська почали інтенсивно наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку з метою оточити місто Куп'янськ у Харківській області.

"Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях", - зазначав він.

Мета наступу росіян

За словами військового експерта Мусієнка, це вже не перша спроба росіян наступати на Куп'янськ. Вперше окупанти намагалися знову захопити українське місто влітку, але та спроба була провальною для російської армії.

"Зараз вони роблять другу спробу. Мета цих дій - не дати нам вести будь-які контрнаступальні дії на півдні, перехопити ініціативу та увійти в зимовий період з боями на сході", - пояснив він.

На думку Мусієнка, росіяни намагаються перешкодити контрнаступу ЗСУ в зимовий період, про який неодноразово заявляли з українського боку. Саме тому, як пояснює експерт, ворог активізувався на східному та південно-східному напрямках.

"Це стратегічний розрахунок, щоб втягнути нас у бої на сході, щоб затягувати максимально час, розраховуючи, що підтримка України з боку Заходу наступного року зменшиться", - зазначив експерт.

Як додав Мусієнко, хоч росіянам і вдалося досягнути тактичних успіхів на кількох напрямках, але вони незначні і якогось великого просування російських військ поки не фіксувалося.

"Я думаю, що нашим силам може вдатися відбити всі ці численні штурми, виснажити противника і навесні, за умови нормальної підтримки з боку партнерів, сформуємо угруповання, яке дозволить нам продовжити контрнаступ", - резюмував він.

Що відомо про Куп'янськ

Ку́п'янськ - місто в Харківської області та другий за величиною залізничний вузол в області, що розташований за 40 км від кордону з Росією. Це робить місто важливою точкою на карті.

Через три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ, 27 лютого 2022 року, Куп'янськ був тимчасово окупований. 10 вересня 2022 року Збройні сили України звільнили місто від російських окупантів. Але місто продовжує потерпати від російських обстрілів.