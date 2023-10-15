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ЗСУ знищили ще 880 росіян та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 15 жовтня 2023 08:10
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ЗСУ знищили ще 880 росіян та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 14жовтня, українські військові ліквідували ще 880 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 287 770 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 287 770 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 4948 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 9362 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 6866 (+33) од.;
  • РСЗВ - 813 (+2) од.;
  • засоби ППО - 547 (+0) од.;
  • літаків - 317 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5269 (+1) од.;
  • крилаті ракети - 1531 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9249 (+24) од.;
  • спеціальна техніка - 976 (+6) од.

ЗСУ знищили ще 880 росіян та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 15.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Військовим вдалось просунутись на північ від Мар'їнки, а російські терористи тим часом активізували наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Ворог планує оточити Куп’янськ.

Зокрема аналізуючи російський інформаційний простір, аналітики дійшли висновку, що він розділився на два табори щодо ситуації біля Авдіївки. Відповідно до повідомлень від військових блогерів можна зробити висновки про те, що терористи стикаються з рядом проблем під час наступу на Авдіївку.

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