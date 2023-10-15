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В РФ заявили, що їх атакували майже 30 дронів: ППО нібито збила всі цілі

Росія, Неділя 15 жовтня 2023 04:28
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В РФ заявили, що їх атакували майже 30 дронів: ППО нібито збила всі цілі Фото: в Росії заявляють про збиття майже 30 дронів на території РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На території Російської Федерації сьогодні вночі, 15 жовтня, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram.

Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять - над Курською областю та два - над Білгородською.

Також в ніч на 15 жовтня губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 БпЛА.

Бавовна в РФ

Варто зазначити, що останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

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