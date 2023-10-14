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Росіяни вдарили по житлових будинках у Бериславі, є загибла

Субота 14 жовтня 2023 19:04
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Росіяни вдарили по житлових будинках у Бериславі, є загибла Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові атакували житлові будинки Берислава, що у Херсонській області. В результаті обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури в Telegram.

За даними слідства, обстріл стався близько 16:00.

Один із російських снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям.

При цьому зазначається, що дані щодо інших потерпілих уточнюються.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби, 13 жовтня, терористи здійснили 117 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Зокрема по адміністративному центру ворог випустив 32 снаряди.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі;
  • бібліотеку та підприємство у Херсоні.

Внаслідок обстрілів загинула людина, ще пʼять - отримали поранення.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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