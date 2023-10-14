Росіяни вдарили по житлових будинках у Бериславі, є загибла
Російські військові атакували житлові будинки Берислава, що у Херсонській області. В результаті обстрілу загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури в Telegram.
За даними слідства, обстріл стався близько 16:00.
Один із російських снарядів поцілив поблизу житлового будинку. У цей час на балконі перебувала жінка, яка отримала осколкові поранення несумісні із життям.
При цьому зазначається, що дані щодо інших потерпілих уточнюються.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби, 13 жовтня, терористи здійснили 117 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Зокрема по адміністративному центру ворог випустив 32 снаряди.
Терористи поцілили у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі;
- бібліотеку та підприємство у Херсоні.
Внаслідок обстрілів загинула людина, ще пʼять - отримали поранення.
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